Серйозні проблеми із забудовниками в Києві потрібно вирішувати радикально
Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.
Так, Лідер партії "Перемога Пальчевського" вирішив прокоментувати вчорашній мітинг ошуканих забудовниками киян, які залишилися без житла.
"Я теж разом з цими людьми протестував і обіцяв, що ми почнемо "програму забудовників". Справа Київська, але всеукраїнського масштабу. Серед людей, яких 40 тисяч постраждалих, назвемо це "справою Аркади", хоча всі ці люди представляють всіх тих, хто свого часу вклав гроші і не отримав житла... Я раптом зрозумів, що треба робити. А у вас є варіанти? У мене є варіанти. Треба переходити до більш рішучих дій. Особливо зараз напередодні виборів, коли влада буде боротися за голос кожного, необхідно збільшити тиск на владу. І перше, що треба зробити, попрацювати над тим, щоб була солідарність між тими, хто заплатив гроші...",- пояснив Андрій Пальчевський.
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Під час ефіру громадський діяч також звернувся до президента Володимира Зеленського.
"Я хотів би звернутися, як я обіцяв людям... Відмінність соціальної держави в тому, що в разі якщо ви захворіли, якщо хтось із близьких помер, то держава повинна надати сітку, яка страхує, як в цирку. Так у нас все, як в цирку. Оплески, леви...",- впевнено продовжив Андрій Пальчевський.
Лідер партії "Перемога Пальчевського" впевнений, що руху ошуканих вкладників не вистачає серйозного лідера.
"Перше, що треба зробити цьому руху, необхідно очолити (його - ред.) буйним. Наші люди недоляканними ходять... Влада знає, що вони (українці - ред.) зберуться (на мітинг - ред.), посваряться і розійдуться. А треба вживати серйозних заходів, то що називається індустріальна акція. Це-вираження свого гніву не за принципом "на кухні зібралися і скаржаться один одному", це - вихід на вулицю і неможливість вести владі свої темні справи в звичайному режимі", - резюмував Андрій Пальчевський в ефірі українського телеканалу.
Раніше ми розповідали, як Андрій Пальчевський зустрічався з ошуканими вкладниками, які залишилися без житла.
За його словами, люди, ошукані владою, коштують більше 120 днів.
"...Кожен з вас може опинитися на місці обдуреного вкладника. Кожен з нас повинен підтримати цих людей, яких у нас 40 тисяч, і яким пояснювали, що квартири будуть і все буде", - стверджував громадський діяч.
Нагадаємо, що кандидатам від політичної партії "Перемога Пальчевського" у Київській області відмовляють у реєстрації.
А ще Politeka писала, що Андрій Пальчевський про сумну долю українців:"нас годують так, щоб ми не здохли до наступного місяця, заплатили за газ і електрику".
Також Politeka повідомляла, що Андрій Пальчевський розповів про проблему з тарифами і запропонував доплати для киян