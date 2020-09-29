Серьезные проблемы с застройщиками в Киеве нужно решать радикально

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Так, лидер партии "Перемога Пальчевського" решил прокомментировать вчерашний митинг обманутых застройщиками киевлян, которые остались без жилья.

"Я тоже вместе с этими людьми протестовал и обещал, что мы начнем "программу забудовників". Дело киевское, но всеукраинского масштаба. Среди людей, которых 40 тысяч пострадавших, назовем это "делом Аркады", хотя все эти люди представляют всех тех, кто в свое время вложил деньги и не получил жилья... Я вдруг понял, что надо делать. А у вас есть варианты? У меня есть варианты. Надо переходить к более решительным действиям. Особенно сейчас накануне выборов, когда власть будет бороться за голос каждого, необходимо увеличить давление на власть. И первое, что надо сделать, поработать над тем, чтобы была солидарность между теми, кто заплатил деньги...", - объяснил Андрей Пальчевский.

Во время эфира общественный деятель также обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я хотел бы обратиться, как я обещал людям.. Владимир Александрович Зеленский, вы с киевлянами, или вы с Кличко? Украина является социальным государством... Отличие социального государства в том, что в случае если вы заболели, если кто-то из близких умер, то государство должно предоставить страхующую сетку, как в цирке. Так у нас все, как в цирке. Аплодисменты, львы...", - уверенно продолжил Андрей Пальчевский.

Лидер партии "Перемога Пальчевського" уверен, что движению обманутых вкладчиков не хватает серьезного лидера.

"Первое, что надо сделать этому движению, необходимо возглавить (его - ред.) буйным. Наши люди непуганными ходят... Власти знают, что они (украинцы - ред.) соберутся (на митинг - ред.), поругаются и разойдутся. А надо принимать серьезные меры, то что называется индустриальная акция. Это - выражение своего гнева не по принципу "на кухне собрались и жалуются друг другу", это - выход на улицу и невозможность вести власти свои темные делишки в обычном режиме", - резюмировал Андрей Пальчевский в эфире украинского телеканала.

Ранее мы рассказывали, как Андрей Пальчевский встречался с обманутыми вкладчиками, которые остались без жилья.

По его словам, люди, обманутые властью, стоят более 120 дней.

"...Каждый из вас может оказаться на месте обманутого вкладчика. Каждый из нас должен поддержать этих людей, которых у нас 40 тысяч, и которым объясняли, что квартиры будут и все будет", - утверждал общественный деятель.

Напомним, что кандидатам от политической партии «Победа Пальчевского» в Киевской области отказывают в регистрации.

А еще Politeka писала, что Андрей Пальчевский о печальной участи украинцев: "Нас кормят так, чтобы мы не сдохли до следующего месяца, заплатили за газ и электричество".

Также Politeka сообщала, что Андрей Пальчевский рассказал о проблеме с тарифами и предложил доплаты для киевлян