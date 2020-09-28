У лікарнях Києва на сьогоднішній день лікуються 1150 інфікованих китайським вірусом

З них 258 перебувають у важкому стані.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.

За словами мера, в Києві не зменшується кількість заражених, які потребують госпіталізації.

"Сьогодні в стаціонарах медустанов лікуються 1150 хворих коронавірус. З них 22 дитини. 258 пацієнтів - у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих-під апаратами ШВЛ", - розповів він.

Також з підозрою на китайський вірус в київських клініках знаходиться 130 пацієнтів, ще 509 осіб лікуються від запалення легенів.

До слова, українська столиця з "помаранчевої" зони карантину перейде в"жовту".

Так, вже з понеділка, 28 вересня, Київ повернеться в "жовту" зону. Таким чином, деякі карантинні обмеження в столиці будуть скасовані.

При цьому в" помаранчеву "зону потраплять місто Обухів, Баришівський і Києво-Святошинський райони, а в" жовту " - міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич і Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони області.