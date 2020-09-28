В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1150 инфицированных китайским вирусом

Из них 258 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

По словам мэра, в Киеве не уменьшается число зараженных, которые нуждаются в госпитализации.

"Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирус. Из них 22 ребенка. 258 пациентов - в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ", - рассказал он.

Также с подозрением на китайский вирус в киевских клиниках находится 130 пациентов, еще 509 человек лечатся от воспаления легких.

К слову, украинская столица из "оранжевой" зоны карантина перейдет в "желтую".

Так, уже с понедельника, 28 сентября, Киев вернется в "желтую" зону. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут отменены.

При этом в "оранжевую" зону попадут город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в "желтую" - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы области.