В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1150 инфицированных китайским вирусом
Из них 258 находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.
По словам мэра, в Киеве не уменьшается число зараженных, которые нуждаются в госпитализации.
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"Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирус. Из них 22 ребенка. 258 пациентов - в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ", - рассказал он.
Также с подозрением на китайский вирус в киевских клиниках находится 130 пациентов, еще 509 человек лечатся от воспаления легких.
К слову, украинская столица из "оранжевой" зоны карантина перейдет в "желтую".
Так, уже с понедельника, 28 сентября, Киев вернется в "желтую" зону. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут отменены.
При этом в "оранжевую" зону попадут город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в "желтую" - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы области.
Напомним, сильный дождь затопил одну из станций киевского метро, видео.
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