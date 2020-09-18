Киян кличуть на масове прибирання міста від сміття

У рамках "Всесвітнього дня прибирання 2020", киян також запрошують приєднатися акції.

У Києві прибиратимуть захаращену територію екопарку "Осокорки".

Всіх небайдужих чекатимуть 19 вересня о 10:00 за адресою проспект Петра Григоренка 40 (біля газової заправки за епіцентром).

"А комунальні служби на * * ра? А податки ми платимо на * * ра?", "візьму з собою, за вушко, директора комунальної служби", Ні вбачте ну вже нехай комунальшікі нормально працюють, і урни поставлять в достатній кількості щоб не доводилося іті з пустим стаканчиком з під кави кілометр до роботи щоб викинути", - пишуть кияни в коментарях.

Як повідомляла Politeka, кияни масово позбавляються квартир, розкрита схема:"легально може забрати інша людина".



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