Киевлян зовут на массовую уборку города от мусора
В рамках «Всемирного дня уборки 2020», киевлян также приглашают присоединиться акции.
В Киеве убирать будут захламленную территорию экопарка “Осокорки”.
Всех неравнодушных будут ждать 19 сентября в 10:00 по адресу проспект Петра Григоренко 40 (возле газовой заправки за Эпицентром).
"А комунальные службы на**ра? А налоги мы платим на**ра?", "возьму с собой, за ушко, директора коммунальной службы", Ем изволите ну уж нет пускай комунальшики нормально работают, и урны поставят в достаточном количестве чтобы не приходилось ити с пустим стаканчеком с под кофе километр до роботы чтоб выкинуть", - пишут киевляне в комментариях.
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Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".
Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Киева, съехались "скорые": первые подробности и фото.
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