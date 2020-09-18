Киевлян зовут на массовую уборку города от мусора

В рамках «Всемирного дня уборки 2020», киевлян также приглашают присоединиться акции.

В Киеве убирать будут захламленную территорию экопарка “Осокорки”.

Всех неравнодушных будут ждать 19 сентября в 10:00 по адресу проспект Петра Григоренко 40 (возле газовой заправки за Эпицентром).

"А комунальные службы на**ра? А налоги мы платим на**ра?", "возьму с собой, за ушко, директора коммунальной службы", Ем изволите ну уж нет пускай комунальшики нормально работают, и урны поставят в достаточном количестве чтобы не приходилось ити с пустим стаканчеком с под кофе километр до роботы чтоб выкинуть", - пишут киевляне в комментариях.

Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".



Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Киева, съехались "скорые": первые подробности и фото.



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