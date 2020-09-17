В центре украинской столицы произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича

Об этом на своей странице в Facebook пишут "Вартові еспресо".

Шуфрич-младший находился за рулем Mercedes, второй водитель - в Sang Yong.

"На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля. Автомобиль Sang Yong, который ехал с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович", - пишут авторы публикации.

Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.

Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.