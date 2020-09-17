В центре украинской столицы произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича

Об этом на своей странице в Facebook пишут "Вартові еспресо".

Шуфрич-младший находился за рулем Mercedes, второй водитель - в Sang Yong.

"На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля. Автомобиль Sang Yong, который ехал с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович", - пишут авторы публикации. 

Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.

Популярные статьи сейчас

Победившая рак Алла Мазур впервые показала себя без волос, фото до мурашек: "Классная, молодая!"

Всплыли тайны больной раком Насти Заворотнюк: "Обнаружила, что ее супруг спит с..."

Полный отказ от налички, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление

Жена Артура Пирожкова публично пристыдила Лободу: "Совесть имей!"
Показать еще

В результате ДТП никто не пострадал. 

"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.

Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.

 
 