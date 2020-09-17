В центре украинской столицы произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича
Шуфрич-младший находился за рулем Mercedes, второй водитель - в Sang Yong.
"На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля. Автомобиль Sang Yong, который ехал с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович", - пишут авторы публикации.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.
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В результате ДТП никто не пострадал.
"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.
Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.