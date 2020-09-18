В Киеве участились случаи, когда владельцы квартир при тех или иных обстоятельствах наталкиваются на мошенников и теряют свое жилье

Об одной из таких историй пишет издание "Наші Гроші"

Так, квартиру отобрали на Печерском спуске, 18 в центре столицы. В этой квартире десятки лет жила семья Александра Цукренко.

В 2017 году оказалось, что недвижимость живет двойной жизнью – фактической и регистрационной. По факту, в квартире десятки лет жила семья Цукренко. Однако, если смотреть на бумажки, подгруженные к реестру вещных прав, квартиру продали еще 20 лет назад.

У квартиры по реестрам оказался странный покупатель – он не заявлял прав на эту недвижимость 16 лет. А в 2017 г «новый владелец» передал ценную недвижимость в ипотеку, которую, конечно, не вернул. Анатолий Остапенко в этой истории был человеком, который преследовал реального жителя квартиры Александра Цукренко и пытался сменить в его квартире замки.

Отобранной квартирой десятки лет владела семья Александра Цукренко – мужчины, который посещает сеансы поддерживающей терапии. Родители и брат Александра умерли, и он остался один в очень дорогом жилье (квартиру чуть меньшей площадью в этом же доме в начале сентября 2020 г продавали за $130 тыс).

Как-то к Цукренко пришли полицейские и сообщили, что его квартира – оформлена на других людей, поэтому скоро его выселят. Цукренко побежал к регистраторам и очень удивился. По документам в реестре его квартиру вроде продали на бирже "Десятинной" еще в 2001 году. Продавала семья Александра, что, говорит Цукренко, неправда. Покупателем стал Иван Моногаров.

По данным «Наших грошей», Моногаров длительное время работал следователем Кировского райотдела ГУ МВД в Донецкой области. Отмечается, что в 2001 г Моногаров только поступал в вуз в Донецке. 16 лет «покупатель» не заявлял вообще никаких прав на ценную недвижимость, а в 2017-ом по документам одолжил 700 тыс. грн, которые обязался вернуть в очень короткий срок – через месяц.

В мошеннических схемах этот трюк используют, чтобы другое лицо легальным образом могло завладеть имуществом. Под свой заем Моногаров заставил квартиру, в которой до сих пор живет Цукренко. А чтобы эта история вообще выглядела как анекдот, часть ее в реестр внес столичный нотариус Некрылов Константин 21 апреля 2017 г в двенадцать часов ночи.

Цукренко написал заявление о преступлении в Киевскую местную прокуратуру №6, там начали уголовное производство №42017101060000108, в пределах которого нашли еще две квартиры на Печерске, переписанные по такой же схеме – «с использованием поддельных правоустанавливающих документов».

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