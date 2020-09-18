Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко очолила список партії "ЄС" на місцевих виборах до Київради

Про це вона заявила на з'їзді "ЄС".

Виступаючи на з'їзді, Марина Порошенко пояснила, що йде в політику, оскільки їй нібито не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися Київ.

Кияни негативно сприйняли рішення дружини екс-президента:

"Гнати її з чоловіком разом", "Рветься до корита хрюкая і плямкая, не нажрплась" "Послухала її виступ. Недоріковна, далека від суті виступу.Лідер? Ні, звичайно!", "На Рошен нехай йде працювати касиркою"," Їй треба з Тишенком на дебати піти, інтелект однаковий!",- обурюються кияни.

Як повідомляла Politeka, кияни масово позбавляються квартир, розкрита схема:"легально може забрати інша людина".



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