Жена пятого президента Украины Марина Порошенко возглавила список партии "ЕС" на местных выборах в Киевраду

Об этом она заявила на съезде "ЕС".

Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей якобы не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев.

Киевляне негативно восприняли решение жены экс-президента:

"Гнать её с мужем вместе", "Рвется к корыту хрюкая и чавкая, не нажрплась", "Послушала ее выступление. Косноязычна, далека от сути выступления.Лидер? Нет, конечно!", "На Рошен пусть идёт работать кассиршей"," Їй треба з Тишенком на дебати піти, інтелект однаковий!", - возмущаются киевляне.

Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".



Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Киева, съехались "скорые": первые подробности и фото.



Также Politeka писала, сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева, фото: "не пропустил на перекрестке...".