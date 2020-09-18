Жена пятого президента Украины Марина Порошенко возглавила список партии "ЕС" на местных выборах в Киевраду
Об этом она заявила на съезде "ЕС".
Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей якобы не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев.
Киевляне негативно восприняли решение жены экс-президента:
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"Гнать её с мужем вместе", "Рвется к корыту хрюкая и чавкая, не нажрплась", "Послушала ее выступление. Косноязычна, далека от сути выступления.Лидер? Нет, конечно!", "На Рошен пусть идёт работать кассиршей"," Їй треба з Тишенком на дебати піти, інтелект однаковий!", - возмущаются киевляне.
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