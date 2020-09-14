Кияни в метро масово порушують карантин

Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті, передають "Українські новини".

В списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Раніше ми писали, що на Київщині за добу рекордна кількість хворих на китайський вірус.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 Вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 6961 випадок захворювання вірусом. У тому числі у 573 дітей і у 862 лікарів.

За весь термін епідемії із загального числа підтверджених випадків COVID -19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1032 хворих на амбулаторному лікуванні (під медичним наглядом) – 5929 осіб.

Всього за період епідемії в області загинули 136 хворих з підтвердженим діагнозом COVID - 19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з вірусом.