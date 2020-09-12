Громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в числі фаворитів на посаду мера Києва
Нове соцдослідження провела ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".
Повідомляється, що соцопитування проводилося в українській столиці з 5 по 9 вересня, в ході якого були опитані 1500 респондентів.
Так, чинного міського голову Віталія Кличка готові підтримати 23,6% осіб. За ним слідує громадський діяч Андрій Пальчевський з підтримкою в 17,8%.
65-річна Долина приголомшила видом на вечірці з Пугачовою і Басковим: "У готику вдарилася?"
Як в реальному житті виглядають Мер'єм Узерлі, Нур Феттахоглу та інші султанші "Величного століття": "Найкрасивіша з них..."
Аліна Гросу без ліфчика влаштувала сонячні ванни у всіх на виду: "Боженька зовнішністю нагородив"
Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?"
Серед тих, хто визначився зі своїм кандидатом, Віталія Кличка підтримають 26,8%, а лідера партії "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського - 20,2%.
Як стверджують соціологи, рейтинг мера Києва Віталія Кличка демонструє негативну тенденцію в період з березня по липень 2020 року. Андрій Пальчевський, навпаки, посилює позиції перед місцевими виборами.
ТОП-9, згідно з результатами нового соцопитування в Києві, визначився наступним чином:
Віталій Кличко-26,8%
Андрій Пальчевський-20,2%
Микола Томенко-9,1%
Олександр Попов-6,2%
Андрій Білецький-5,7%
Ірина Верещук-5,4%
Ігор Смешко-5,3%
Сергій Притула-5,0%
Олексій Гончаренко-4,8%.
Партія мера Віталія Кличка "Удар" серед інших політичних сил не є фаворитом у Києві - її готові підтримати 9,8% опитаних (четвертий результат по столиці).
На першому місці опинилася "Європейська солідарність" - 17,2%, за нею йде "Перемога Пальчевського" - 15,7%, трійку замикає "Слуга народу" з показниками в 11,5%.
Нагадавши, Пальчевський зловив владу на брехні і попередив українців про катастрофу
Як повідомляла Politeka, Пальчевський кинув виклик своїм недругам
Також Politeka писала, що Пальчевський попередив Зеленського про останній шанс