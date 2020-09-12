Громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в числі фаворитів на посаду мера Києва

Нове соцдослідження провела ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

Повідомляється, що соцопитування проводилося в українській столиці з 5 по 9 вересня, в ході якого були опитані 1500 респондентів.

Так, чинного міського голову Віталія Кличка готові підтримати 23,6% осіб. За ним слідує громадський діяч Андрій Пальчевський з підтримкою в 17,8%.

Серед тих, хто визначився зі своїм кандидатом, Віталія Кличка підтримають 26,8%, а лідера партії "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського - 20,2%.

Як стверджують соціологи, рейтинг мера Києва Віталія Кличка демонструє негативну тенденцію в період з березня по липень 2020 року. Андрій Пальчевський, навпаки, посилює позиції перед місцевими виборами.

ТОП-9, згідно з результатами нового соцопитування в Києві, визначився наступним чином:

Віталій Кличко-26,8%

Андрій Пальчевський-20,2%

Микола Томенко-9,1%

Олександр Попов-6,2%

Андрій Білецький-5,7%

Ірина Верещук-5,4%

Ігор Смешко-5,3%

Сергій Притула-5,0%

Олексій Гончаренко-4,8%.

Партія мера Віталія Кличка "Удар" серед інших політичних сил не є фаворитом у Києві - її готові підтримати 9,8% опитаних (четвертий результат по столиці).

На першому місці опинилася "Європейська солідарність" - 17,2%, за нею йде "Перемога Пальчевського" - 15,7%, трійку замикає "Слуга народу" з показниками в 11,5%.

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