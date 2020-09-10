Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о том, что его политсила собирается сделать в Киеве и других городах Украины

Он высказался о планах партии "Перемога Пальчевського" в своем видеообращении в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Общественный деятель высказался о недоброжелателях, которые порочат его имя. По словам Андрея Пальчевского, несмотря на все потуги злых языков, он намерен придти к власти, чтобы кардинально улучших жизнь украинцев, и уже знает, как это сделать.

"Вместо кофе увлекся чтением гадостей и всякого дерьма, которое льется на мою седую голову из уст постоянно действующих уже последние 20 лет прислужников олигархата на телевидении, на радио и так далее. Хочу сказать: трындите, гадюки, заграничные и не очень. Мы как обещали в Киеве, так и построим четыре станции метро, пять школ в год, 14 детских садиков, дадим надбавки пенсионерам. Я сделаю все, костьми лягу для того, чтобы это случилось. Это касается не только столицы, но и всех тех областей, куда зайдет "Перемога Пальчевського", а таких будет больше. Эти же пусть трындят потихонечку - час их пришел", - заявил Андрей Пальчевский.

нехай триндять гадюки! а мы построим)!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 10. September 2020

Ранее общественный деятель предложил вплачивать всем пенсионерам дополнительную помощь из городских бюджетов.

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл масштабы разворовывания денег украинцев: "А не хотите создать партию "Слуги олигарха"?"

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему.