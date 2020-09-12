Общественный деятель и лидер партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский в числе фаворитов на должность мэра Киева
Новое социсследование провела ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".
Сообщается, что соцопрос проводился в украинской столице с 5 по 9 сентября, в ходе которого были опрошены 1500 респондентов.
Так, действующего городского голову Виталия Кличко готовы поддержать 23,6% человек. За ним следует общественный деятель Андрей Пальчевский с поддержкой в 17,8%.
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Среди тех, кто определился со своим кандидатом, Виталия Кличко поддержат 26,8%, а лидера партии "Перемога Пальчевського" Андрея Пальчевского - 20,2%.
Как утверждают социологи, рейтинг мэра Киева Виталия Кличко демонстрирует негативную тенденцию в период с марта по июль 2020 года. Андрей Пальчевский, наоборот, усиливает позиции перед местными выборами.
ТОП-9, согласно результатам нового соцопроса в Киеве, определился следующим образом:
Виталий Кличко – 26,8%
Андрей Пальчевский – 20,2%
Николай Томенко – 9,1%
Александр Попов – 6,2%
Андрей Билецкий – 5,7%
Ирина Верещук – 5,4%
Игорь Смешко – 5,3%
Сергей Притула – 5,0%
Алексей Гончаренко – 4,8%.
Партия мэра Виталия Кличко "Удар" среди других политическил сил не является фаворитом в Киеве - ее готовы поддержать 9,8% опрошенных (четвертый результат по столице).
На первом месте оказалась "Европейская солидарность" - 17,2%, за ней следует "Перемога Пальчевського" - 15,7%, тройку замыкает "Слуга народа" с показателями в 11,5%.
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