У Києві з 1 по 7 вересня в повітрі відзначено перевищення норми забруднення
Про це заявили на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
На 15-ти постах було досліджено кількість пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту і формальдегіду в повітрі.
Найбільше забруднень зафіксовано на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та Деміївській площі. Тут кількість шкідливих домішок перевищує норму в кілька разів.
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Також забруднене повітря на вулиці Каунаській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олександра Довженка та на Оболонському проспекті.
Раніше ми писали, що в київських лікарнях не вистачає місць для хворих китайським вірусом.
Зокрема йдеться про центральну районну лікарню Києво-Святошинського району.
Зараз лікарня може вмістити тільки 60 хворих на китайський вірус. Офіційно зафіксовано 120 ліжок для пацієнтів.
За словами лікаря ЦРЛ Олександра Азарова, до них відправляють пацієнтів з усієї області. Третина персоналу вже перехворіла вірусом, деякі звільнилися.