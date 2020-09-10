У Києві з 1 по 7 вересня в повітрі відзначено перевищення норми забруднення 

Про це заявили на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

На 15-ти постах було досліджено кількість пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту і формальдегіду в повітрі.

Найбільше забруднень зафіксовано на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та Деміївській площі. Тут кількість шкідливих домішок перевищує норму в кілька разів.

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Також забруднене повітря на вулиці Каунаській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олександра Довженка та на Оболонському проспекті.

Раніше ми писали, що в київських лікарнях не вистачає місць для хворих китайським вірусом.

Зокрема йдеться про центральну районну лікарню Києво-Святошинського району.

Зараз лікарня може вмістити тільки 60 хворих на китайський вірус. Офіційно зафіксовано 120 ліжок для пацієнтів.

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За словами лікаря ЦРЛ Олександра Азарова, до них відправляють пацієнтів з усієї області. Третина персоналу вже перехворіла вірусом, деякі звільнилися.

 
 