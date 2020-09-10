В Киеве с 1 по 7 сентября в воздухе отмечено превышение нормы загрязнения
Об этом заявили на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
На 15-ти постах было исследовано количество пыли, диоксида серы, диоксида азота и формальдегида в воздухе.
Больше всего загрязнений зафиксировано на Бессарабской площади, проспекте Победы и Демеевской площади. Здесь количество вредных примесей превышает норму в несколько раз.
Дан Балан забыл о Тине Кароль в объятиях королевы красоты: "Уехали вместе"
Какими выросли и как сейчас выглядят дети из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки": "Такая была шевелюра!"
Обнаженную звезду "Евровидения" Кончиту Вурст застали в объятиях молодого красавца: «Моя Богиня!»
Полураздетую Ивлееву из «Орла и решки» подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана»
Также загрязнен воздух на улице Каунасской, улице Семена Скляренко, улице Александра Довженко и на Оболонском проспекте.
Ранее мы писали, что в киевских больницах не хватает мест для больных китайским вирусом.
В частности говорится о центральной районной больнице Киево-Святошинского района.
Сейчас больница может вместить только 60 больных на китайский вирус. Официально зафиксировано 120 коек для пациентов.
По словам врача ЦРБ Александра Азарова, к ним отправляют пациентов со всей области. Треть персонала уже переболела вирусом, некоторые уволились.