У київському коледжі розгорівся скандал через поведінку вчительки фізкультури

У мережу потрапило відео, на якому видно, як вчителька кричить і принижує студента коледжу.

"Рот закрий! Я тобі слово давала?!"- кричить вона на 16-річного першокурсника.

Як повідомляє журналістка "Главкому" Наталія Прудка, діти розповідають ще й про інші жахливі вчинки з боку вчительки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі людей.

Раніше ми писали, що в Києві вчетверте за минулі шість днів "замінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

На кадрах ролика видно, що дітей і викладачів евакуювали з приміщення, до будівлі під'їхала пожежна машина, карета швидкої допомоги і поліція.

Діти розташувалися в найближчих до школи дворах і сквериках, чекаючи, коли їм можна буде повернутися до навчання.

Додамо, що минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділами рятувальників та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.

Про це повідомляє прес служба Головного управління ДСНС у Києві. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).

Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

Раніше Politeka писала, що стало відомо про стан дівчини-курсантки, яку переїхав п'яний майор.