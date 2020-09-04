Розкрито три кроки, які новий мер Києва зобов'язаний здійснити

Як передає Politeka.net, про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський.

За його словами, новообраний міський голова спершу повинен побороти корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову Києва.

"Найперше, я почну з швидкої домовленості з командою розумних людей щодо правил гри в місті. Маю на увазі, що хлопці не повинні годуватися з міста і ставити своїх найближчих родичів на "солодкі" місця. Наприклад, оснащувати київські лікарні апаратурою за 10 або 12% відкату або продавати землю", – додав політик.

Пальчевський звернув увагу, що зараз він працює зі своєю командою фахівців над розробкою плану, який допоможе залучити інвесторів для створення інфраструктурних об'єктів у столиці.

“Що стосується стратегічного плану, то не можна приходити на посаду мера без професійної команди. Тому я зараз працюю з командою фахівців у питаннях інфраструктури, економіки та фінансів. Фінансові інструменти повинні бути у Києва, що допоможе залучати інвесторів", – продовжив новоспечений політик.

Андрій Пальчевський запевнив, що наполягатиме на присвоєнні Києву особливого статусу для реалізації великих проектів.

"Друге, я б хотів поставити умову керівництву країни про те, що у столиці повинен бути особливий статус. Великі проекти, які створюються в столиці, наприклад, вокзали, мости, метро повинні забезпечуватися з державного бюджету, оскільки Київ дає роботу сотням тисяч людей з усієї України. І нам необхідно, залучаючи цих людей сюди, дати їм можливість побудувати своє життя. Побудувати для них муніципальне житло, яке здавалося б за доступною ціною, як це було зроблено в Берліні, Відні або інших містах Європи, де люди можуть доступно жити в якісному житлі", – впевнено заявив лідер партії "Перемога Пальчевського в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Андрій Пальчевський додав, що сьогодні потрібно заборонити будівництво нерухомості за рахунок людей, які інвестуючи у власне житло залишаються ошуканими непорядними забудовниками.

“Найголовніше-потрібно заборонити будівництво, при якому збираються гроші з майбутніх мешканців на сотні мільйонів гривень, а потім аркадоподібні істоти зникають з цими грошима. Хочете будувати? Беріть в банках гроші, будуйте і ризикуйте самі, а потім продавайте вже готове житло", – підкреслив Пальчевський в студії.

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