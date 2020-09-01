Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував з'їзд партії "Слуга народу", що відбувся 31 серпня

Про це зайшла мова в ефірі "Великого вечора" на NEWSONE, передає Politeka.net. Зокрема, президент Володимир Зеленський під час виступу на з'їзді назвав деяких депутатів "мікробами" і що їх не запам'ятає історія. Пальчевський погодився з гарантом по першому пункту, але не з другим.

"Здивувало те, що президент сказав, що вони навіть в історії не залишаться. Залишаться! Зараз восени це буде найстрімкіше падіння цієї політсили за всю політичну історію України...",- передрік громадський діяч.

Пальчевський дорікнув главі держави в тому, що той "розгубив" свій скепсис і нотку сатири і тепер все частіше обдаровує владу хвалебними одами.

"Я раніше думав, що фахівець в жанрі "пафос", "патетика" - це "кучерявий Петруша" Петро Порошенко, який знову нахабно "обріс" активістами й поведе свою грабіжницьку гвардію в черговий похід за владою, замість того, щоб скоротати час в місцях не настільки віддалених, як обіцяв сьогоднішній патетично налаштований президент. Я не знаю, навіщо з жанру політичної сатири Володимир Зеленський перекваліфікувався в актора, який співає панегірики владі".

Пальчевський порівняв українців, що рвуться до влади, з архітектурою старого Києва, мовляв, всього багато нагромаджено, але толку ніякого.

"Київська еклектика: старі будинки... де, умовно кажучи, якісь класичні вікна, потім в стилі романеск і чим вище, якісь капітелі... чорт знає що і збоку бантик. Ось приблизно так виглядають ці великі організації людей, які щороку під різними прапорами йдуть в одне й те ж намолене та насолене нашими грошима, потом, кров'ю і сльозами місце, під назвою "влада". Загальні настрої українців: люди хочуть бачити інші обличчя, але вже не вживають терміни на зразок "молода команда". Люди хочуть бачити більш-менш професіоналів, хоча б при першому наближенні", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський зустрівся з працівниками Броварського заводу будівельних конструкцій.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, чому в Україні процвітають "відкати" і хто в цьому винен

Також Politeka писала, що Пальчевський, поживши в різних районах Києва, дав владі цінну пораду