Український інститут нацпам'яті знайшов спосіб "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників у Києві

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив директор Інституту Антон Дробович, повідомляє Politeka.

"Всі ці об'єкти-знакові для Києва, важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення радянських символів. На мосту Патона серпи і молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію. Логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам'ятали про династію вчених" – заявив він.

Також Дробович розповів, що можна зробити з пам'ятником Щорсу і монументом "Батьківщина-мати".

"Щорса активісти пропонують задрапірувати в чорний латекс, це переобозначення. Треба поставити експлікацію, розповісти, хто такий Щорс, чому він там стояв. Так само треба зробити і з Батьківщиною-матір'ю. Якщо ми говоримо про демонтаж герба, ми не можемо собі дозволити ризикувати цілісністю статуї, яка є видатним твором, пам'ятником науки і техніки світового рівня", – вважає Антон Дробович.

Politeka писала, що в Дніпрі на в'їзді в місто на табло з написом "Дніпропетровськ" зафарбували зайві літери, щоб залишилося тільки "Дніпро". Близько місяця тому ЗМІ вже акцентували увагу на табло, яке бачать водії при в'їзді в місто з боку Запоріжжя. Минуло вже чотири роки після перейменування "Дніпропетровська" в Дніпро, а на табло все ще можна побачити стару назву міста. Зараз ситуацію вже виправили, але досить простим і бюджетним способом.

Зайві букви в написах українською та англійською мовами просто зафарбували білою фарбою. Як можна побачити на фото, після цієї " модернізації "на табло все одно видно, що там написано" Дніпропетровськ", а не"Дніпро".

Під Дніпром знайшли цікаве застосування пам'ятнику Леніну, який був демонтований в рамках виконання закону про декомунізацію. Так, На Дніпропетровщині вирішили в прямому сенсі втопити Леніна. Дайвери з Дніпра створили справжній підводний музей, одним з експонатів якого став Ленін, який тепер "живе" на дні мальовничого Новомиколаївського кар'єру.

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