Відповідальність за це лежить на місцевих радах

У Київській області екологи підрахували збитки від забруднення території

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, оприлюднену в Facebook керівником Державної екологічної інспекції Андрієм мальованим.

За його словами, лише за перші два квартали поточного року державі завдано збитків на суму в 253,5 млн гривень

"У більшості випадків встановити особу, яка викинула сміття, неможливо. У таких випадках за безпечне поводження з відходами та ліквідацію стихійних звалищ на своїй території відповідають органи місцевого самоврядування", – розповів чиновник.

Однак, поскаржився він, найчастіше органи місцевого самоврядування не бажають це робити і тоді їх штрафують, змушуючи відшкодовувати збитки.

Також Андрій Мальовани для порівняння навів цифри, як йдуть з цим питанням справи в інших регіонах України.

Так, в Івано – Франківській та Чернівецькій областях збитків стихійними звалищами завдано державі на 19 мільйонів гривень, на Харківщині-на суму понад 15 мільйонів гривень.

Politeka писала, що українці поскаржилися на стан українських "Мальдів", які почали перетворюватися на звалище. Стало відомо, що штучний кар'єр поблизу Вільногірська на Дніпропетровщині, який місцеві жителі прозвали "Мальдівами", перетворився на сміттєзвалище.

Зокрема, на території пляжу з білосніжним піском і бірюзовою водою утворилися гори з відходів. За словами місцевої мешканки Юлії Криворучко, кількість відпочиваючих на кар'єрі значно збільшилася в період карантину. На пляжі можна зустріти туристів з різних куточків країни.

На окупованій території Донбасу з'явилася нова проблема-виникає все більше стихійних звалищ. Про це написала глава «Східної правозахисної групи» Віра Ястребова на своїй сторінці в соцмережі.

Вона підкреслила, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не знають, що робити з вивезенням побутових відходів, і зараз число стихійних звалищ стрімко зростає. Заводів, які займаються переробкою сміття, в ОРДЛО немає, а сміттєві полігони заповнені на 90%. При цьому Кремль категорично заборонив своїм адміністраціям вивозити сміття на територію РФ.

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