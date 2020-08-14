В Киеве коммунальщики наказали водителя, неправильно припарковавшую авто

Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом Киев оперативный.

Так, одна из водительниц, недолго думая перегородила своим транспортным средством проход к мусорным бакам и ушла по своим делам.

Когда она вернулась к машине, то ее ожидал сюрприз. Коммунальщики, увидев, что авто мешает их работе, обставили его мусорными баками.

"Мадам на Audi два дня припарковывала своим автомобилем мусорные баки. На второй день коммунальщики решили своеобразно объяснить ей, что она не права", – говорится в сообщении под видеороликом.

Для того, чтобы выехать, женщине пришлось вручную откатить пять мусорных баков.

Politeka писала, что в курортной зоне Одессы раздраженный водитель разгромил будку со шлагбаумом. Инцидент произошел в субботу вечером в Аркадии на выезде с платной парковки на Каманина. Об этом сообщили очевидцы и разместили подтверждающее видео в соцсетях.

Мужчина не захотел платить за парковку, поэтому сломал шлагбаум и разбил стекло в будке, где сидел сборщик денег. По словам свидетели произошедшего, это был таксист, который заехал за клиентом, но не успел выехать в отведенные бесплатные 15 минут из-за очереди на выезде.

Днепрян предупреждают о новой схеме вымогательства - злоумышленники вешают замки на автомобили и требуют деньги за ключ. Основатель замкового бизнеса Замок.Укр, Iron.lock Сергей Ковалевский рассказал историю, которая случилась на днях с его приятелем.

По его словам, мужчина каждый вечер оставлял свой автомобиль на ближайшей к дому парковке. В один день он как всегда подошел к автомобилю и увидел, что на ручке двери со стороны водителя висел замок с запиской "продам ключ". Также был указан номер телефона.

Позвонив по указанному номеру, днепрянину озвучили цену за разблокировку авто: 700 гривен. Данную сумму днепрянин должен был сбросить на карту злоумышленника, чтобы получить информацию о том, где можно забрать ключ от замка.

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