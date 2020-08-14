В Киеве коммунальщики наказали водителя, неправильно припарковавшую авто
Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом Киев оперативный.
Так, одна из водительниц, недолго думая перегородила своим транспортным средством проход к мусорным бакам и ушла по своим делам.
Когда она вернулась к машине, то ее ожидал сюрприз. Коммунальщики, увидев, что авто мешает их работе, обставили его мусорными баками.
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"Мадам на Audi два дня припарковывала своим автомобилем мусорные баки. На второй день коммунальщики решили своеобразно объяснить ей, что она не права", – говорится в сообщении под видеороликом.
Для того, чтобы выехать, женщине пришлось вручную откатить пять мусорных баков.
Politeka писала, что в курортной зоне Одессы раздраженный водитель разгромил будку со шлагбаумом. Инцидент произошел в субботу вечером в Аркадии на выезде с платной парковки на Каманина. Об этом сообщили очевидцы и разместили подтверждающее видео в соцсетях.
Мужчина не захотел платить за парковку, поэтому сломал шлагбаум и разбил стекло в будке, где сидел сборщик денег. По словам свидетели произошедшего, это был таксист, который заехал за клиентом, но не успел выехать в отведенные бесплатные 15 минут из-за очереди на выезде.
Днепрян предупреждают о новой схеме вымогательства - злоумышленники вешают замки на автомобили и требуют деньги за ключ. Основатель замкового бизнеса Замок.Укр, Iron.lock Сергей Ковалевский рассказал историю, которая случилась на днях с его приятелем.
По его словам, мужчина каждый вечер оставлял свой автомобиль на ближайшей к дому парковке. В один день он как всегда подошел к автомобилю и увидел, что на ручке двери со стороны водителя висел замок с запиской "продам ключ". Также был указан номер телефона.
Позвонив по указанному номеру, днепрянину озвучили цену за разблокировку авто: 700 гривен. Данную сумму днепрянин должен был сбросить на карту злоумышленника, чтобы получить информацию о том, где можно забрать ключ от замка.
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