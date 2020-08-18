Ответственность за это лежит на местных советах

В Киевской области экологи подсчитали убытки от загрязнения территории

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, обнародованную в Facebook руководителем Государственной экологической инспекции Андреем Малеваным.

По его словам, лишь за первые два квартала текущего года государству нанесены убытки на сумму в 253,5 млн гривен

"В большинстве случаев установить лицо, выбросившее мусор, невозможно. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидацию стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления", – рассказал чиновник.

Однако, посетовал он, чаще всего органы местного самоуправления не желают это делать и тогда их штрафуют, заставляя возмещать убытки.

Также Андрей Малеваны для сравнения привел цифры, как обстоят с этим вопросом дела в других регионах Украины.

Так, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях убытков стихийными свалками нанесено государству на 19 миллионов гривен, на Харьковщине – на сумму более 15 миллионов гривен.

Politeka писала, что украинцы пожаловались на состояние украинских "Мальдив", которые начали превращаться в свалку. Стало известно, что искусственный карьер вблизи Вольногорска на Днепропетровщине, который местные жители прозвали "Мальдивами", превратился в мусорную свалку.

В частности, на территории пляжа с белоснежным песком и бирюзовой водой образовались горы из отходов. По словам местной жительницы Юлии Криворучко, количество отдыхающих на карьере значительно увеличилось в период карантина. На пляже можно встретить туристов из разных уголков страны.

На оккупированной территории Донбасса появилась новая проблема-возникает все больше стихийных свалок. Об этом написала глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова на своей странице в соцсети.

Она подчеркнула, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не знают, что делать с вывозом бытовых отходов, и сейчас число стихийных свалок стремительно растет. Заводов, которые занимаются переработкой мусора, в ОРДЛО нет, а мусорные полигоны заполнены на 90%. При этом Кремль категорически запретил своим администрациям вывозить мусор на территорию РФ.

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