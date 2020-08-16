Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про закриття російськомовних шкіл у Києві

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі телеканалу "Україна 112" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"У мене весь час одне питання до Президента: Володимире Олександровичу, чим вам заважали 5 київських російськомовних шкіл? Нещасних 5 російськомовних шкіл, в яких такі ж патріоти",- вважає Пальчевський.

За словами громадського діяча, президент України суперечить сам собі здійснюючи такі дії.

"Це парадокс Зеленського: виграв вибори російською мовою, а потім "сказав український - це круто". Українська мова це звичайно круто, але якою мовою?", - зазначив Пальчевський, підкресливши, що слово "круто" з російської мови.

"Якщо вони і правда збираються покращувати лінгвістичну ситуацію в країні, то це повинно проходити на якомусь рівні, а не вставляючи в мову російські слівця "кльово", "круто", - упевнений громадський діяч.

Раніше Андрій Пальчевський порадив Зеленському "лізти поперед батька в пекло", коментуючи ситуацію в Білорусі.

За його словами, у "нас є лідери, суб'єкти на геополітичній арені, як США, Китай". У даному випадку, за словами Пальчевського, Театральна була б найкращим, що можна було б зробити.

Після цього, стверджує він, потрібно включити максимальний прагматизм, адже Україна знаходиться на геополітичному трикутнику"Захід-Схід-Україна".

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