Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про закриття російськомовних шкіл у Києві
Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі телеканалу "Україна 112" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"У мене весь час одне питання до Президента: Володимире Олександровичу, чим вам заважали 5 київських російськомовних шкіл? Нещасних 5 російськомовних шкіл, в яких такі ж патріоти",- вважає Пальчевський.
За словами громадського діяча, президент України суперечить сам собі здійснюючи такі дії.
"Це парадокс Зеленського: виграв вибори російською мовою, а потім "сказав український - це круто". Українська мова це звичайно круто, але якою мовою?", - зазначив Пальчевський, підкресливши, що слово "круто" з російської мови.
Українка з 13-м розміром бюста ледве впихнула свою гордість в тісне бікіні: "Це втрата свідомості"
Відмова від долара набирає обертів, банкам наказано готуватися до крайніх заходів: з'явився документ
НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею
50-річна Ірина Білик влаштувала спеку в компанії молодих красенів, пікантні кадри: "Незрівнянна!"
"Якщо вони і правда збираються покращувати лінгвістичну ситуацію в країні, то це повинно проходити на якомусь рівні, а не вставляючи в мову російські слівця "кльово", "круто", - упевнений громадський діяч.
Раніше Андрій Пальчевський порадив Зеленському "лізти поперед батька в пекло", коментуючи ситуацію в Білорусі.
За його словами, у "нас є лідери, суб'єкти на геополітичній арені, як США, Китай". У даному випадку, за словами Пальчевського, Театральна була б найкращим, що можна було б зробити.
Після цього, стверджує він, потрібно включити максимальний прагматизм, адже Україна знаходиться на геополітичному трикутнику"Захід-Схід-Україна".
Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну особливість протестів у Білорусі: "ця країна..."
Як повідомляла Politeka, експерт розповів, що українці бачать у Пальчевському альтернативу " старим особам"
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський різко висловився про глобальну проблему Києва та заміну Віталія Кличка: "що більше зло, спортсмен чи комік?"