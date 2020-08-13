У Києві в п'ятницю, 14 серпня буде обмежено рух на Шулявському шляхопроводі

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, повідомляється, що закриють рух з 00:30 15 серпня. Ремонтні роботи обіцяють закінчити до четверга, 20 серпня, о п'ятій ранку рух транспорту по мосту має відновитися.

"На шляхопроводі будуть укладати верхні шари асфальтобетонного покриття і наносити дорожню розмітку. Роботи проводитимуть на основному проїзді і на під'їздах з боку вулиць Гетьмана і Довженка», – пояснили в КМДА.

Politeka повідомляла, що в Києві на проспекті Голосіївському з четверга, 13 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту. Так, повідомляється, що рух буде перекрито сьогодні з 21 вечора і триватиме до сьомої ранку 21 серпня.

У Київавтодорі уточнили, що буде проводитися середній ремонт проспекту. Крім того, планується оновлення дорожнього покриття на ділянці між Оріхуватським шляхопроводом і вулицею Героїв Оборони.

Національний художній музей України в Києві закрили для відвідувачів. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Закрили музей для відвідування у зв'язку з тим, що біля будівлі обвалився портик.

За словами міністра, ситуація з ремонтом музею – критична. Ткаченко має намір звернутися до Кабінету міністрів з проханням про виділення додаткового фінансування на ремонтні роботи. В цілому на ремонт, стверджує чиновник, необхідно 68 мільйонів гривень, з яких 30 потрібні вже до кінця поточного року.

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