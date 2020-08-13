В Киеве в пятницу, 14 августа будет ограничено движение на Шулявском путепроводе

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, сообщается, что закроют движение с 00:30 15 августа. Ремонтные работы обещают закончить до четверга, 20 августа, в пять утра движение транспорта по мосту должно возобновиться.

"На путепроводе будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку. Работы будут проводить на основном проезде и на подъездах со стороны улиц Гетьмана и Довженко», – объяснили в КГГА.

Politeka сообщала, что в Киеве на проспекте Голосеевском с четверга, 13 августа будет частично ограничено движение автотранспорта. Так, сообщается, что движение будет перекрыто сегодня с 21 вечера и продлится до семи утра 21 августа.

В Киевавтодоре уточнили, что будет производиться средний ремонт проспекта. Кроме того, планируется обновление дорожного покрытия на участке между Ореховатским путепроводом и улицей Героев Обороны.

Национальный художественный музей Украины в Киеве закрыли для посетителей. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Закрыли музей для посещения в связи с тем, что у здания обвалился портик.

По словам министра, ситуация с ремонтом музея – критическая. Ткаченко намерен обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования на ремонтные работы. В целом на ремонт, утверждает чиновник, необходимо 68 миллионов гривен, из которых 30 нужны уже к концу текущего года.

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