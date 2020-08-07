Рейтинги говорять багато про що

Жителі Києва розповіли, за кого готові проголосувати на виборах мера у 2020 році

Як пише Politeka.net, рейтинги кандидатів стали відомі за результатами соцопитування ГО "Центр суспільного розвитку " інтер-акція", який відбувся з 13 по 15 липня в Києві.

За даними дослідження, найбільше киян поки підтримує голову столиці Віталія Кличка. Однак громадський діяч Андрій Пальчевський, який посів друге місце, стрімко наздоганяє чинного мера, зараз головних претендентів на посаду розділяє всього 1% голосів.

Станом на липень рейтинги кандидатів сформувалися таким чином:

Віталій Кличко – ("УДАР") - 23,8%

Андрій Пальчевський – ("Перемога Пальчевського") - 22,7%

Микола Томенко – (Рідна країна) - 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко – («Європейська солідарність") - 4,5%

Ірина Верещук – ("Слуга народу") - 4,1%

Сергій Притула – ("Голос") - 3,9%

Микола Тищенко – ("Слуга народу") - 3,8%

Олексадр Омельченко-3,3%

Юрій Лагутов, голова Центру "інтер-акція", вказав на зниження популярності Віталія Кличка - з минулої осені його показники знизилися на 5%. А ось підтримка Андрія Пальчевського, який нещодавно заснував власну партію "Перемога Пальчевського", тільки набирає популярність серед киян - за той же час його рейтинг виріс на 5%.

На думку експерта, жителі Києва все менше підтримують Віталія Кличка через невиконання обіцянок, гучних скандалів з мостами і заступниками в міській адміністрації. Зараз, за результатами соцопитування, 41% киян негативно оцінюють його дії на посаді градоначальника.

Рейтинг партій за результатами соцдослідження виглядає так:

"Європейська солідарність" - 16%

"Слуга народу" - 14,7%

"Перемога Пальчевського" - 14,0%

Політична сила "УДАР", яку очолює Віталій Кличко, не увійшла до трійки лідерів, її готові підтримати на виборах всього близько 10% опитаних.

Нагадаємо, раніше ми передавали про виборах на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "будуть проходити...".