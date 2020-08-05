За останні місяці в Борисполі Київської області виявлено три випадки сказу у тварин

Про це інформує Politeka з посиланням на місцевий телеканал "Бориспіль Новини".

Причому, зафіксовані випадки сказу у диких, так і у бездомних тварин.

Повідомляється, що опосное захворювання було виявлено у центрі Борисполя, а також на вулицях Київський шлях і Комарова.

Так, зокрема, на Київському шляху в картонній коробці біля одного з будинків жив бездомний кошеня. Жалісливі жильцыподкармливали його і гралися з твариною. Одного разу, під час таких "ігор" кошеня вкусив жінку за палець, а вже через кілька днів помер.

Жінка відвезла тіло кошеня у ветлікарню, де визначили, що тварина загинула від сказу. Мешканку Борисполя довелося зробити укол від сказу.

У зв'язку з цією тривожною ситуацією, епідеміологи просять жителів Борисполя дотримуватися обережності, не гладити бездомних кішок і собак, а у разі подряпин і укусів – негайно звертатися до лікарів.

Politeka повідомляла, що в Голосіївському районі Києва (селище Віта-Литовська) виявили лисицю, хвору на сказ. У зв'язку з виявленим випадком влади заявили про карантне в межах району, обмеженій вулицями Ліснича, Подборная, перехрестям вулиць Дібровна, Замывная, Столичне шосе.

У зв'язку з карантином в цьому місці заборонено проведення ярмарків, виставок собак та інших заходів, у яких передбачена участь тварин.

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