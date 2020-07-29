Під Києвом за хабарництво затримали одного з місцевих депутатів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Так, голова земельної комісії Пухівської сільської ради вимагав 1,5 тисячі доларів за земельну ділянку.

В прокуратурі повідомили, що у Броварському районі Київської області на хабарі в розмірі 1,5 тисячі доларів зловили депутата Пухівської сільської ради.

За даними правоохоронців, депутат, прізвище якого не оголошують, є головою земельної комісії сільскої ради. Під час проведення слідчих дій виявилось, чиновник вимагав хабар за прийняття рішення про виділення земельної ділянки на території Броварського району для ведення на ній сільського господарства третьою особою. Депутата затримали під час отримання частини хабара в розмірі 600 доларів.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також він може позбавитись права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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