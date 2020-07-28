У Києві організували корупційну схему, в рамках якої військовослужбовцям Нацгвардії купували квартири, які є непридатними для проживання
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Так, у столиці викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для життя. Збиткі, заподіяні державному бюджету в результаті такої корупційної схеми, фахівці оцінили в 17,3 млн грн.
- бенефіціар ТОВ;
- начальник фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики Головного управління Національної гвардії України;
- начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ НГУ;
- директор ТОВ-переможця конкурсу;
- адвокат, представник директора ТОВ.
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Корупційна схема діяла такимм чином: посадовці Нацгвардії під час процедури закупівлі житла визначили необхідність закупівлі максимальної кількості квартир на території Київської області. У всіх відповідних документах зазначалося, що квартири вже нібито готові до заселення родин військовослужбовців, однак насправді ще не були підключені інженерні комунікації з постачання комунальних послуг, і навіть не були завершені оздоблювальні роботи.
Експертизою, яку було проведено в межах досудового розслідування, було засвідчено непридатність цієї нерухомості для проживання.
За такі квартири Нацгвардія перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків.
Особам, причетним до корупційної схеми, повідомлено про підозру.
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