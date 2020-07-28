У Києві організували корупційну схему, в рамках якої військовослужбовцям Нацгвардії купували квартири, які є непридатними для проживання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Так, у столиці викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для життя. Збиткі, заподіяні державному бюджету в результаті такої корупційної схеми, фахівці оцінили в 17,3 млн грн.