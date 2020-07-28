Так, в столице разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для жизни. Убытки, причиненные государственному бюджету в результате такой коррупционной схемы, специалисты оценили в 17,3 млн грн.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В Киеве организовали коррупционную схему , в рамках которой военнослужащим Нацгвардии покупали квартиры, которые являются непригодными для проживания

бенефициар ООО;

начальник финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики Главного управления Национальной гвардии Украины;

начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ НГУ;

директор ООО-победителя конкурса;

адвокат, представитель директора ООО.

Коррупционная схема действовала таким образом: должностные лица Нацгвардии во время процедуры закупки жилья определили необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевской области. Во всех соответствующих документах отмечалось, что квартиры уже готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле еще не были подключены инженерные коммуникации по поставке коммунальных услуг, и даже не были завершены отделочные работы.

Экспертизой, которая была проведена в рамках досудебного расследования, была засвидетельствована непригодность этой недвижимости для проживания.

За такие квартиры Нацгвардия перечислила свыше 17,3 млн грн бюджетных средств. Указанная сумма, согласно заключениям экспертиз, составляет размер причиненных госбюджету убытков.

Лицам, причастным к коррупционной схеме, сообщено о подозрении.