Под Киевом за взяточничество задержали одного из местных депутатов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, глава земельной комиссии Пуховского сельсовета требовал 1,5 тысячи долларов за земельный участок.

В прокуратуре сообщили, что в Броварском районе Киевской области на взятке в размере 1,5 тысячи долларов поймали депутата Пуховского сельсовета.

По данным правоохранителей, депутат, фамилию которого не разглашают, является председателем земельной комиссии сельского совета. Во время проведения следственных действий оказалось, чиновник требовал взятку за принятие решения о выделении земельного участка на территории Броварского района для ведения на нем сельского хозяйства третьим лицом. Депутата задержали во время получения части взятки в размере 600 долларов.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Также он может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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