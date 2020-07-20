У Києві двоє молодих людей накинулися на чоловіка, який відчайдушно оборонявся

Як повідомляє Politeka.net, відео жорстоких розборок опублікував Телеграм-канал "Київ Оперативний".

Бійка сталася неподалік від Поштової площі. Причина конфлікту невідома, проте двоє скейтерів почали бити супротивника кулаками, ногами і навіть скейтбордом. Піднявшись на ноги, чоловік спробував дати відсіч, кинувши сумку в одного з кривдників, однак його знову повалили на землю і почали добивати вже лежачого. Втім, побитий чоловік зміг сам піднятися на ноги і піти.

Користувачі соцмереж прокоментували подію і поділилися своїми версіями. Багато засудили забіяк:

"Там ці убл*дкі малолітні взагалі без гальм, вже ж не перший раз...."; "Не думаю, що скейтери напали на когось, а ось що п'яне гоповате бидло бикувало і отримало відсіч, то дуже ймовірно"; "Попросив покататися на свою голову. В прямому і переносному сенсі".

Раніше в Києві побили чоловіка на Троєщині. Киянин почав бити кулаками по автомобілю, який рухався по тротуару. Це дуже не сподобалося пасажиру, який непомітно підбіг і вдарив опонента по голові, а потім продовжив бити руками і ногами, поки чоловік не втратив свідомість.

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