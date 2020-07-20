В Киеве двое молодых людей набросились на мужчину, который отчаянно оборонялся

Как сообщает Politeka.net, видео жестоких разборок опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Драка произошла неподалеку от Почтовой площади. Причина конфликта неизвестна, однако двое скейтеров начали избивать противника кулаками, ногами и даже скейтбордом. Поднявшись на ноги, мужчина попытался дать отпор, бросив сумку в одного из обидчиков, однако его снова повалили на землю и принялись добивать уже лежачего. Впрочем, избитый человек смог сам подняться на ноги и уйти.

Пользователи соцсетей прокомментировали произошедшее и поделились своими версиями. Многие осудили драчунов:

"Там эти убл*дки малолетние вообще без тормозов, уже ж не первый раз...."; "Не думаю, что скейтеры напали на кого-то, а вот что пьяное гоповате быдло бикувало и получило отпор, то очень вероятно"; "Попросил прокатиться на свою голову. В прямом и переносном смысле".

Ранее в Киеве избили мужчину на Троещине. Киевлянин начал бить кулаками по автомобилю, который двигался по тротуару. Это очень не понравилось пассажиру, который незаметно подбежал и ударил оппонента по голове, а затем продолжил бить руками и ногами, пока мужчина не потерял сознание.

Напомним, стрельбу открыли в центре Киева, видео с места событий.

Ранее Politeka писала, что самолет упал под Киевом: первые кадры с места ЧП.

Также Politeka сообщала, что взрыв прогремел на входе в метро в Киеве, есть пострадавший: кадры с места ЧП.