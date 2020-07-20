В Киеве двое молодых людей набросились на мужчину, который отчаянно оборонялся
Как сообщает Politeka.net, видео жестоких разборок опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".
Драка произошла неподалеку от Почтовой площади. Причина конфликта неизвестна, однако двое скейтеров начали избивать противника кулаками, ногами и даже скейтбордом. Поднявшись на ноги, мужчина попытался дать отпор, бросив сумку в одного из обидчиков, однако его снова повалили на землю и принялись добивать уже лежачего. Впрочем, избитый человек смог сам подняться на ноги и уйти.
Пользователи соцсетей прокомментировали произошедшее и поделились своими версиями. Многие осудили драчунов:
Безупречная Эби Рэтчфорд показала королевский размер в малюсеньком купальнике: "Огненная дама"
Скачок доллара, переброска войск РФ на границу с Украиной и гулянка "Слуг народа" — главное за ночь
Распутная Брежнева в коротеньком "свадебном" платье пофлиртовала с Монатиком на вечеринке: "Такие страстные"
У гривны есть шанс, украинцев предупредили о долларе по 10: "Курс должен быть..."
"Там эти убл*дки малолетние вообще без тормозов, уже ж не первый раз...."; "Не думаю, что скейтеры напали на кого-то, а вот что пьяное гоповате быдло бикувало и получило отпор, то очень вероятно"; "Попросил прокатиться на свою голову. В прямом и переносном смысле".
Ранее в Киеве избили мужчину на Троещине. Киевлянин начал бить кулаками по автомобилю, который двигался по тротуару. Это очень не понравилось пассажиру, который незаметно подбежал и ударил оппонента по голове, а затем продолжил бить руками и ногами, пока мужчина не потерял сознание.
Напомним, стрельбу открыли в центре Киева, видео с места событий.
Ранее Politeka писала, что самолет упал под Киевом: первые кадры с места ЧП.
Также Politeka сообщала, что взрыв прогремел на входе в метро в Киеве, есть пострадавший: кадры с места ЧП.