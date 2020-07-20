У Києві знову запрацюють дитячі муніципальні санаторії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис мера столиці Віталія Кличка у Facebook.

Кличко повіомив, що з 27 липня дітлахи зможуть розпочати реабілітацію та лікування у міських санаторіях.

Вже у вівторок, 21 липня, відновлять роботу шість дитячих муніципальних санаторіїв.

"Із 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям", - повідомив міський голова.

Кличко запевнив, що всі дитячі санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів. При цьому заклади мають бути заповнені тільки на 50%.

Зокрема, за словами Кличка, під Києвом перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі. Даний санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль.

"Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі. Також, дбаючи про здоров‘я наших дітей, цього року плануємо відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями - у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями - у санаторії "Ялинка", - написав мер столиці.

Друзі! З 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні... Gepostet von Кличко - мер am Montag, 20. Juli 2020

Як відомо, карантин в Україні був введений через епідемію коронавірусу, і уряд вже неодноразово його продовжував, проте в останні місяці в різних регіонах країни поступово пом'якшують карантин. Зокрема, знову запрацювали салони краси, тренажерні зали, кафе і ресторани і т.д.

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