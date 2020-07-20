Мер Києва Віталій Кличко похвалився роботами на "втомленому" Шулявському мосту і викликав бурхливе обурення городян

Як повідомляє Politeka.net, голова столиці присвятив ремонту пост на своїй сторінці у Facebook, а також прикріпив відео (щоб подивитися, скрольте вниз).

"На Шулявському шляхопроводі почали масштабне асфальтування. Основні роботи шляховики здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці", - поділився Віталій Кличко. - "Крім вкладення верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, на з'їздах з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять в порядок підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території".

Багато користувачів соціальної мережі розкритикували мера. Деякі звернули увагу, що взимку Кличко відкрив міст, але через півроку його все ще лагодять:

"там сьогодні Порожньо. Немає ніяких робочих)"; "В 21 столітті соромно було б такі пости писати, Київ не мегаполіс і не столиця дуже брудний , побитий і не життебельный місто завдяки бездарній управлінню останні 20 років і хаотичною забудовою"; "Цирк якийсь, рік будують і будують"; "Скільки бюджету Києва коштував цей рекламний ролик?"; "Ти закінчиш коли-небудь цей міст?"; "Це не той міст, на який закопали 2 млрд. грошей киян за початкового затвердженого бюджету 700 млн і на якому Кличко грав у січні в костюмі діда мороза відкриваючи його ...? Масштабне фальшування триває? Дотепник у нас мер)"; "Скільки можна вже цей міст робити? Ви його відкрили урочисто, що б потім ще рік доробляти?".

Нагадаємо, Кличко оголосив рейди по всьому Києву, що відбувається: "Якщо вимоги не будуть виконані, то...".

Також ми писали, що Кличко висловився про підвищення цін на проїзд у Києві: "Вдарить по кишенях киян".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко розгнівав киян виправданням за погані дороги: "У спадок отримали".