В Киеве снова заработают муниципальные детские санатории

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

Кличко сообщил, что с 27 июля дети смогут начать реабилитацию и лечение в городских санаториях.

Уже во вторник, 21 июля, возобновят работу шесть муниципальных детских санаториев.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных учреждений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - сообщил городской голова.

Кличко заверил, что все детские санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов. При этом учреждения должны быть заполнены только на 50%.

В частности, по словам Кличко, под Киевом проверили готовность к возобновлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. Данный санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль.

"Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель. Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями - в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Елка", - написал мэр столицы.

Друзі! З 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні... Gepostet von Кличко - мер am Montag, 20. Juli 2020

Как известно, карантин в Украине был введен из-за эпидемии коронавируса, и правительство уже неоднократно его продлевало, однако в последние месяцы в разных регионах страны постепенно смягчают карантин. В частности, снова заработали салоны красоты, тренажерные залы, кафе и рестораны и т.д.

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