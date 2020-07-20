Загальна кількість хворих китайським вірусом в Києві – 6961 людей

Такі дані за станом на 20 липня привів мер міста Віталій Кличко, передає Politeka.

Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що серед захворілих – 36 жінок віком від 18 до 82 років, троє дівчаток – 3, 7 і 12 років, 38 чоловіків (від 18 до 76 років).

За інформацією київського міського голови, до лікарень Києва госпіталізовано 13 пацієнтів, решта знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

Найбільше число випадків захворювання за минулу добу виявлено у Дарницькому районі – 18 випадків, Деснянському – 10, Святошинському та Солом'янському районах – по 9 випадків.

Також повідомляється, що за минулу добу одужали 20 осіб, всього з початку пандемії коронавірус перемогли 2386 киян.

Politeka повідомляла, що чиновники з Всесвітньої організації охорони здоров'я додали Україну в спеціальний список. За словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабихта, наша країна є однією з перших у світі за темпами поширення вірусу з Китаю.

"Україна — одна з 5 - 6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорився, а репродуктивне число вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2 - 3 %", зазначив він.

Також ми писали, що карантин в Україні вирішили продовжити на кілька тижнів, але і після його закінчення частину обмежень залишиться. Про це заявив глави Моз Максим Степанов.

Так, в Україні 31 серпня закінчиться карантин. Чиновники вже навіть підготували відповідний проект постанови. Разом з тим, частина обмежень залишиться — масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. У деяких регіонах ж обмеження можуть бути посилені.

"Більше того, ми вводимо таке поняття як кілька зон - зелена, жовта, помаранчева і червона зони... Обмеження, якщо той чи інший регіон виходить в жовту, помаранчеву або червону зону, в залежності від того будуть посилюватися", зазначив Степанов.

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