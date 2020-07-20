Загальна кількість хворих китайським вірусом в Києві – 6961 людей
Такі дані за станом на 20 липня привів мер міста Віталій Кличко, передає Politeka.
Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що серед захворілих – 36 жінок віком від 18 до 82 років, троє дівчаток – 3, 7 і 12 років, 38 чоловіків (від 18 до 76 років).
За інформацією київського міського голови, до лікарень Києва госпіталізовано 13 пацієнтів, решта знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.
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Найбільше число випадків захворювання за минулу добу виявлено у Дарницькому районі – 18 випадків, Деснянському – 10, Святошинському та Солом'янському районах – по 9 випадків.
Також повідомляється, що за минулу добу одужали 20 осіб, всього з початку пандемії коронавірус перемогли 2386 киян.
Politeka повідомляла, що чиновники з Всесвітньої організації охорони здоров'я додали Україну в спеціальний список. За словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабихта, наша країна є однією з перших у світі за темпами поширення вірусу з Китаю.
"Україна — одна з 5 - 6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорився, а репродуктивне число вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2 - 3 %", зазначив він.
Також ми писали, що карантин в Україні вирішили продовжити на кілька тижнів, але і після його закінчення частину обмежень залишиться. Про це заявив глави Моз Максим Степанов.
Так, в Україні 31 серпня закінчиться карантин. Чиновники вже навіть підготували відповідний проект постанови. Разом з тим, частина обмежень залишиться — масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. У деяких регіонах ж обмеження можуть бути посилені.
"Більше того, ми вводимо таке поняття як кілька зон - зелена, жовта, помаранчева і червона зони... Обмеження, якщо той чи інший регіон виходить в жовту, помаранчеву або червону зону, в залежності від того будуть посилюватися", зазначив Степанов.
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