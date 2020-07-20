Общее количество заболевших китайским вирусом в Киеве – 6961 человек

Такие данные по состоянию на 20 июля привел мэр города Виталий Кличко, передает Politeka.

Кличко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что среди заболевших – 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, три девочек – 3, 7 и 12 лет, 38 мужчин (от 18 до 76 лет).

По информации киевского городского головы, в больницы Киева госпитализированы 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Самое большое число случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружено в Дарницком районе – 18 случаев, Деснянском – 10, Святошинском и Соломенском районах – по 9 случаев.

Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 20 человек, всего с начала пандемии коронавирус победили 2386 киевлян.

Politeka сообщала, что чиновники из Всемирной организации здравоохранения добавили Украину в специальный список. По словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, наша страна является одной из первых в мире по темпам распространения вируса из Китая.

"Украина — одна из 5 - 6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2 - 3 %", — отметил он.

Также мы писали, что карантин в Украине решили продлить на несколько недель, но и после его окончания часть ограничений останется. Об этом заявил главы Минздрава Максим Степанов.

Так, в Украине 31 августа закончится карантин. Чиновники уже даже подготовили соответствующий проект постановления. Вместе с тем, часть ограничений останется — масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторые регионах же ограничения могут быть ужесточены.

"Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны... Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться", — отметил Степанов.

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