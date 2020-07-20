У Києві ресторанний комплекс Queen закотив бурхливу вечірку на всю ніч у розпал карантину
Як повідомляє Politeka.net, відеозаписи гулянки всупереч обмеженням з'явилися в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).
Нещодавно Кабмін посилив карантинні заходи і заборонив розважальним закладам працювати після 23:00. Однак 18-19 липня скандальний клуб Queen все одно провів вечірку, яка тривала до ранку. Багато відвідувачів похвалилися розвагами в соціальних мережах.
"Лисіюча" Волочкова здивувала невдалим преображенням у зухвалому супер-міні: "Аж соромно"
Розпусна Брежнєва в коротенькій "весільній" сукні пофліртувала з Монатиком на вечірці: "Такі пристрасні"
Нарахування пенсій українцям до 60 років, озвучені головні умови: "Стаж не потрібен, якщо..."
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
Організатори влаштували танцпол на баржі - з майданчика відкривається мальовничий вид на Дніпро. Людей набилося дуже багато, так що ні про яку безпечну дистанцію не могло бути й мови. Крім того, гості танцювали без масок, пили й курили кальян. Що примітно, персонал клубу теж були без засобів захисту.
17 травня Queen влучив у аналогічний скандал з вечіркою. Тоді керівництво влаштувало гулянку в будинку на київській набережній, правда, тоді персонал був у масках та рукавичках. Після цього мер Києва Віталій Кличко доручив поліції перевірити всі нічні клуби міста та покарати порушників. Варто відзначити, що клуб "Queen" належить російському холдингу Bulldozer Group, який раніше прославився скандалом з екс-головою Митної служби Максимом Нефедовим.
Нагадаємо, копів підняли по тривозі через банди грабіжників під Києвом, відео: "увірвалися в будинок і викрали...".
Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".
Раніше Politeka повідомляла, що чоловік відкрив полювання на жінок в Києві, фото: "Накидав ремінь на шию...".