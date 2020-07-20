У Києві ресторанний комплекс Queen закотив бурхливу вечірку на всю ніч у розпал карантину

Як повідомляє Politeka.net, відеозаписи гулянки всупереч обмеженням з'явилися в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Нещодавно Кабмін посилив карантинні заходи і заборонив розважальним закладам працювати після 23:00. Однак 18-19 липня скандальний клуб Queen все одно провів вечірку, яка тривала до ранку. Багато відвідувачів похвалилися розвагами в соціальних мережах.

Організатори влаштували танцпол на баржі - з майданчика відкривається мальовничий вид на Дніпро. Людей набилося дуже багато, так що ні про яку безпечну дистанцію не могло бути й мови. Крім того, гості танцювали без масок, пили й курили кальян. Що примітно, персонал клубу теж були без засобів захисту.

Постійна рубрика "карантин не для всіх" + лайфхаки Постійна рубрика "карантин не для всіх" + лайфхаки Раз головний санлікар сказав, що у воді та на сонці важко заразитися COVID-19, то ось вам лайфхак - вечірка на воді 😅 Напевно, так міркували Queen Kyiv, коли організовували цей захід. Звісно про маски і дистанцію мова не йде... + вже 23:00, а вечірка у самому розпалі Gepostet von Букви am Samstag, 18. Juli 2020

17 травня Queen влучив у аналогічний скандал з вечіркою. Тоді керівництво влаштувало гулянку в будинку на київській набережній, правда, тоді персонал був у масках та рукавичках. Після цього мер Києва Віталій Кличко доручив поліції перевірити всі нічні клуби міста та покарати порушників. Варто відзначити, що клуб "Queen" належить російському холдингу Bulldozer Group, який раніше прославився скандалом з екс-головою Митної служби Максимом Нефедовим.

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