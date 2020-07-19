Мер Києва Віталій Кличко представив нового «кандидата» на головне крісло столиці

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Кличко опублікував дві фотографії зі старшим сином Єгором-Даніелем, передає Politeka.net.

На першому знімку батько і син тримають один одного за руку, на другому Кличко-старший обійняв спадкоємця, й обидва, посміхаючись, дивляться в камеру.

«Старший син Єгор зробив мені подарунок на день народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))», підписав знімок колишній боксер.

Серйозна це заява, чи ні, невідомо, однак смайлик в кінці підпису наштовхує на думки про розіграші.

У коментарях користувачі по-різному відреагували на таку «заяву». Серед тих, хто вітав Кличка з днем народження і захоплювався його сином, знайшлися і ті, хто не особливо в захваті від кар'єрних амбіцій хлопця 2000 року народження.

«В солдати ваш син піти не хоче!? Чи касиром в «Сільпо» або в таксі. Ні, відразу в мери))). А ваша друга дитина? Коли я та інші перестанемо годувати вас і ваших дітей?! Коли ви вже наїстеся?! Мені ці «профі» діти в печінках! Вистачає! Майже весь 95 кварталу у владі) ржу (в лапках) кожен день!», «Може, нехай почне поки з чого поменше. Наприклад, з Фастова», «Білоруська традиція. Удачі», «Чому б і ні? Всі, хто прийшов колись у владу, - тягнуть туди своїх нащадків, ніби нам пороблено», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що Кличко вирішив заборонити киянам самовільно встановлювати шлагбауми. Він розповів про трагедію на Русанівських садах, де через саморобний шлагбаум бригада "швидкої допомоги" не змогла вчасно дістатися до пацієнта. У результаті чоловік помер, а інспектор з благоустрою вніс припис - прибрати або надати документацію на об'єкт.

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