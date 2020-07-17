Громадський діяч Андрій Пальчевський впевнено лідирує в рейтингу ймовірних кандидатів на посаду мера Києва

Про це свідчать дані соцопитування, яке було проведено в українській столиці з 13 по 17 травня, передає Politeka.net. Соцопитування проводила ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

Головною метою опитування було з'ясувати, кого готові підтримати кияни на майбутніх місцевих виборах у Києві. Згідно з даними, чинного мера Києва Віталія Кличка готові підтримати 23,9% опитаних. А за громадського діяча Андрія Пальчевського готові віддати свої голоси 22,6% жителів столиці. Таким чином, за короткий термін Пальчевському вдалося скоротити розрив з головним опонентом до 1,3%.

Як пояснив директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, рейтинг чинного мера за останній час сильно просів. У середньому підтримка Кличка в Києві впала на 5%. А рейтинг Пальчевського за цей час, навпаки, виріс на 5%.

Наголошується, що рейтинг громадського діяча зростає завдяки його активній громадянській позиції і постійному коментуванню ситуацій, що відбуваються в Україні. Крім цього, учасник рейтингу часто стає гостем різних суспільно-політичних шоу.

Додамо, що далі у рейтингу фігурує ще кілька прізвищ. Але їх підтримка істотно нижче, ніж у перших двох прізвищ. Так, Микола Томенко ("Рідна країна") отримав підтримку в районі 11,3%, Сергій Притула ("Голос") - 6,5%, а Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, якої долі уникла Україна: "якби у влади залишився Порошенко...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський заявив, що Києву потрібні нормальні будинки для житла.

Також Politeka писала, що Пальчевський заявив: "Ті, хто нас ділить на сектори, відповідатимуть за це перед Богом і народом, ніякому націоналізму не повинно бути місця".