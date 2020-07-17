Общественный деятель Андрей Пальчевский уверенно лидирует в рейтинге вероятных кандидатов на пост мэра Киева

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который был проведен в украинской столице с 13 по 17 мая, передает Politeka.net. Социсследование проводила ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Главной целью опроса было выяснить, кого готовы поддержать киевляне на предстоящих местных выборах в Киеве. Согласно данным, действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы поддержать 23,9% опрошенных. А за общественного деятеля Андрея Пальчевского готовы отдать свои голоса 22,6% жителей столицы. Таким образом, за короткий срок Пальчевскому удалось сократить разрыв с главным оппонентом до 1,3%.

Как объяснил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг действующего мэра за последнее время сильно просел. В среднем поддержка Кличко в Киеве упала на 5%. А рейтинг Пальчевского за это время, наоборот, вырос на 5%.

Отмечается, что рейтинг общественного деятеля растет благодаря его активной гражданкой позиции и постоянному комментированию ситуаций, происходящих в Украине. Кроме этого, участник рейтинга часто становится гостем различных общественно-политических шоу.

Добавим, что далее в рейтинге фигурирует еще несколько фамилий. Но их поддержка существенно ниже, чем у первых двух фамилий. Так, Николай Томенко ("Рідна країна") получил поддержку в районе 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5%, а Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, какой участи избежала Украина: "Если бы у власти остался Порошенко...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский заявил, что Киеву нужны нормальные дома для жилья.

Также Politeka писала, что Пальчевский заявил: "Те, кто нас делит на сектора, ответят за это перед Богом и народом, никакому национализму не должно быть места".