Відомий український громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, що в разі продовження правління Петра Порошенка на Україну чекало б таке ж «закручування гайок», як в Росії

Про це експерт розповів в інтерв'ю «КП в Україні». Він прокоментував своє рішення йти в політику, зазначивши, що хоче таким чином допомогти своїй країні перебороти ті труднощі, з якими вона зіткнулася.

Однією з головних проблем України Пальчевський назвав грабіж народу, влаштований української «псевдоелітою». Так, громадський діяч звернув увагу на те, що зараз в країні 0,001% жителів мають 99% її надбання.

«Так склалося в результаті бандитського розподілу в 90-і роки, і Леонід Кучма закріпив плутократію (влада багатих). Дав можливість її утримувати і виставляти на президентські забіги тарганів своїх кандидатів. Зеленський обіцяв боротися з олігархами, але не справився - моментально сам потрапив у цю пастку», - заявив Пальчевський.

Тим не менш, він підкреслив, що після нинішнього президента перед країною принаймні відкриються перспективи. Пальчевський впевнений, що навіть цього не вдалося б досягти, якщо б у влади залишився Порошенко.

«Якщо б у влади залишився Порошенко, він би завинтив гайки так само, як Путін. Він би теж, натхненний Путіним, залишився б у влади до 2036 року», - підкреслив громадський діяч.

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