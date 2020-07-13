Віталій Кличко використовує злочинну схему, «зливаючи» бюджетні гроші на будівництво метро, а насправді направляючи їх на інші об'єкти

Як повідомляє Знай.юа з посиланням на матеріал на сайті Dubinsky.pro, правоохоронці вже вивчають матеріали по кількох кримінальних справах, пов'язаних з корупційними схемами нинішнього мера Києва Віталія Кличка і його наближених. Одна з них стосується розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерської лінії столичного метро. Відзначається, що за заявленими даними, загальна вартість цього проекту складає 6 мільярдів гривень.

Переможцем тендеру на будівництво стала компанія ВАТ «Київметробуд». При цьому зазначається, що керівництво КМДА в особі мера сприяло такому результату. Спочатку замовник повинен був дати компанії аванс у розмірі 30% від суми договору, проте в КМДА домоглися того, щоб сума авансу становила 95% від загальної вартості.

Таким чином, компанія отримала авансом 2,6 мільярда гривень з бюджету міста. Проте використовуються мільярди не на будівництво метро, а лягають на депозитний рахунок в один з державних банків України. Завдяки цьому компанія також авансом отримує прибуток в якості відсотків у розмірі приблизно 139 мільйона гривень. Як з'ясувалося, ці кошти «переводять у готівку» завдяки Кличку і в. о. голови КМДА Миколі Поворознику.

На даний момент на «будівництво метро» у Києві було виділено 4,1 мільярда гривень. Однак Кличко з допомогою злочинної схеми направляє ці гроші на ряд підконтрольних суб'єктів господарської діяльності.

З урахуванням цього, а також залучення компанією для робіт «своїх» субпідрядників, які надають їй послуги за завищеними цінами, роботи з будівництва гілки метро в Києві зараз виконані лише на 1%. Через це весь проект знаходиться під загрозою зриву.

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