В Миронівському районі Київської області п'яниця-мати вирішила віддати непотрібну дитину

Як передає Politeka.net про таку історію пише видання "Знай.иа" з посиланням на представників ГУ Національної поліції.

За інформацією правоохоронців, жінка сама подзвонила в поліцію і запропонувала забрати її п'ятирічну дочку, нібито, мала їй більше не потрібна. За викликом приїхали поліцейські, інспектор ювенальної превенції та працівники служби у справах дітей.

Як з'ясувалося, 34-річна мама є безробітною та зловживає алкогольними напоями. Вона заявила, що більше не збирається виховувати і забезпечувати дитину всім необхідним. При цьому жінка була вже достатньо п'яна - в її крові виявили 3,5 проміле.

Правоохоронці відвезли дівчинку від нетверезої матері і доставили лікарню. Медики оглянуть дитину, а її подальшу долю вирішуватимуть представники служби опіки. Найімовірніше, дитину не повернуть батькам, а передадуть у дитячий будинок чи інтернат.

Раніше поліція повідомила, що в Білій Церкві вітчим викинув хлопчика з вікна під час сварки з цивільною дружиною. Очевидці знайшли дитину з важкими травмами і викликали медиків. Чоловік спробував втекти, але правоохоронці його оперативно знайшли і затримали.

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