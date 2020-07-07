Людей довелося евакуювати за допомогою пожежної драбини

6 липня в Києві на вулиці Милославській 3 сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Відомо, що полум'я спалахнуло на 4 поверсі в кухні жінки 1954 року народження.

Власниця квартири побачила вогонь і швидко зателефонувала в пожежну службу. Незважаючи на те, що загоряння було не надто серйозним і вже скоро його вдалося загасити, в ході операції довелося задіяти пожежну драбину. Їдкий дим, що утворився внаслідок пожежі, перекрив жителям багатоповерхівки вихід – в результаті людей довелося евакуювати через вікно, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Опіки верхніх кінцівок заробила власниця згорілої квартири. Жінка звернулася в лікарню. Медики вже надають їй допомогу.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про подію в Харкові. Вогонь охопив стоянку і масово нищив машини. Всього в результаті пожежі ушкодження отримали 7 автомобілів, серед них Hyundai Tucson, Kia Rio, дві машини марки Honda Accord, Ssang Yong, Renault Trafic і Volkswagen Polo.

Іншу масштабну пожежу зафіксували 5 липня в Новій Каховці. З'ясувалося, що 38-річний житель приватного будинку, перебуваючи в нетверезому стані, заснув із запаленою сигаретою, внаслідок чого сталося загоряння. Чоловіка врятували сусіди, які відчули запах диму і викликали пожежників.

Також Politeka писала, що асфальт обвалився посеред дороги в Києві, кадри прірви: "не дочинили".

Крім того, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.

Нагадаємо, кількість жертв вибуху будинку на Позняках різко зросло: "під завалами виявлено...", нові деталі події.