У Києві оголений чоловік примчав у магазин верхи на коні і вразив очевидців своїм виправданням

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис курйозного випадку з'явилася в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

Нетверезий чоловік в одних трусах заїхав на коні в один із магазинів на вулиці Георгія Гонгадзе на Виноградарі, щоб купити собі пива. Він здивувався, що його товариші вмовляли зупинитися. Судячи за словами киянина, він посоромився увійти в приміщення в нижній білизні, а ось на коні - інша справа. "Не хочу. Як я в трусах піду?", - зазначив він.

"Куди охорона дивиться, вони ж там біля каси стоять", - обурилися свідки події на відео.

У підсумку напівголий вершник в торговий зал не потрапив ні в якому вигляді, адже його супутники погодилися самі скупитися. Чим закінчилася історія - неясно.

Користувачі соцмережі висміяли випадок в коментарях. Багато хто навіть похвалили чоловіка за незвичайну витівку в столиці:

"Добре хоч в трусах!"; "А в трусах шабля, справжній козак"; "А не пустили тому, що без маски)"; "Чийсь принц"; "Хто ж в нинішній час на коні і без маски !!!!🤣🤣🤣".

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