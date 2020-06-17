Такого ще не було

Мер Києва Віталій Кличко подарував українцям ще один перл у своєму фірмовому стилі

Як повідомляє Politeka.net, під час брифінгу 16 червня голова КМДА замість «після» вимовив «писька» і не зміг з першого разу вимовити слово «сенсаційні» на українській мові. Незабаром він вирішив виправдатися і висміяв сам себе в ролику на Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Не витрачайте гроші на поширення брехні і маніпуляцій. Будь ласка, показуйте свої конкретні досягнення та програми", - звернувся мер до українців. - "У мене вже запитували писька, після деяких сенсаційних публікацій у ЗМІ, порушую я карантинні обмеження

Після проблем з вимовою Віталій Кличко замовив собі особливу футболку: на ній сам київський мер розвів руки в сторони, а зверху надруковано напис "Сенсація". У ролику він порівняв сенсації і пожартував, що називається, нижче пояса.

"Сенсації бувають маленькі, середні і великі", - сказав Віталій Кличко, показуючи відповідні розміри руками.

І трохи про сенсації🙂 Gepostet von Віталій Кличко am Dienstag, 16. Juni 2020

Багато користувачі розкритикували спробу мера виправдатися за свій курйоз, вважаючи її незручної:

"Не, Віталій, потрібно вимовити слово "сенсаційний"; "Самоіронія - це прекрасно, але... безглуздо, враховуючи частоту видаються перлів"; "Рекомендую змінити іміджмейкерів! - цей видос зробив ще гірше"; "А написати на футболці "Піська" слабо?))"; "145 дубль"; "Прям пустун"; "А з піською що?".

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що друзі Саакашвілі і Кличко придумали, як обдурити українців: «Піде в мери Києва, а потім…».

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.