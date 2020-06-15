Київ накрила потужна злива, місто стоїть у воді, а Хрещатик перетворився на справжню річку.
Про це передає Politeka.net з посиланням на інтернет-спільноту «Київ-ЦЕ».
Найбільше через сильний дощ постраждав Поділ: вулиці залило водою, через що автомобілі на дорогах «перетворилися на амфібії».
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Повідомляється також, що затримується рух трамваїв № 11,12, 14, 16 ,18, 19 вулицею Межигірська – до вулиці Верхній Вал.
У КП «Київпастранс» зазначають, що це сталося з причини скупчення води. Зрештою рух відновлено о 16:10, але курсування відбувається з відхиленням від графіка.
Раніше повідомлялося, що в столиці по вулиці Грінченка. неподалік від торгового центру "Ocean Plaza", буде частково обмежено рух транспорту до 5 липня.
Такі заходи були введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. Зазначалося, що асфальт будуть міняти на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка.
"На вулиці Грінченка частково обмежено рух до 5 липня. Ми почали середній ремонт і проводимо оновлення дорожнього покриття на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка (колишньої Кіровоградської). Зараз починаємо знімати старий асфальт. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
Також ми писали, що після ДТП у Києві почалася бійка, в ході якої почали стріляти з пістолета.
За словами очевидців, конфлікт почався вранці 11 липня з невеликого ДТП на Виноградарі - автомобіль Volkswagen зачепив пішохода на пішохідному переході, а друзі постраждалого "попросили водія вибачитися". Винуватець аварії грубо відмовився, тому пішоходи вирішили вибити вибачення силою.
Нагадаємо, чоловік вирішив підірвати фірму в Києві, з'їхалися силовики: подробиці.
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