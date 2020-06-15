Київ накрила потужна злива, місто стоїть у воді, а Хрещатик перетворився на справжню річку.

Про це передає Politeka.net з посиланням на інтернет-спільноту «Київ-ЦЕ».

Найбільше через сильний дощ постраждав Поділ: вулиці залило водою, через що автомобілі на дорогах «перетворилися на амфібії».

... водний транспорт на Подолі. Пливемо! Gepostet von КИЇВ ЦЕ am Montag, 15. Juni 2020

Повідомляється також, що затримується рух трамваїв № 11,12, 14, 16 ,18, 19 вулицею Межигірська – до вулиці Верхній Вал.

У КП «Київпастранс» зазначають, що це сталося з причини скупчення води. Зрештою рух відновлено о 16:10, але курсування відбувається з відхиленням від графіка.

Раніше повідомлялося, що в столиці по вулиці Грінченка. неподалік від торгового центру "Ocean Plaza", буде частково обмежено рух транспорту до 5 липня.

Такі заходи були введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. Зазначалося, що асфальт будуть міняти на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка.

"На вулиці Грінченка частково обмежено рух до 5 липня. Ми почали середній ремонт і проводимо оновлення дорожнього покриття на ділянці між провулком Лужевського і вулицею Брожка (колишньої Кіровоградської). Зараз починаємо знімати старий асфальт. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що після ДТП у Києві почалася бійка, в ході якої почали стріляти з пістолета.

За словами очевидців, конфлікт почався вранці 11 липня з невеликого ДТП на Виноградарі - автомобіль Volkswagen зачепив пішохода на пішохідному переході, а друзі постраждалого "попросили водія вибачитися". Винуватець аварії грубо відмовився, тому пішоходи вирішили вибити вибачення силою.

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